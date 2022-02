Console Usa di Napoli e sindaco Manfredi, primi contatti

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Dicembre a Palazzo San Giacomo il console generale Usa a Napoli Mary Avery. «La città di Napoli intende rafforzare la sua dimensione internazionale. In tale ottica, sono fondamentali i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d’America consolidando la storia di Napoli come luogo di accoglienza ed inclusione sociale, ma anche come motore di sviluppo economico in grado di attrarre flussi turistici e nuovi investimenti», ha detto Manfredi.

«È stato un vero piacere incontrare il sindaco Gaetano Manfredi – ha dichiarato Avery – soprattutto in vista dei festeggiamenti del 16 dicembre, giorno in cui il nostro Consolato generale ha celebrato 225 anni di relazioni diplomatiche con la città di Napoli. Siamo grati alle istituzioni cittadine e a tutto il popolo napoletano per l’accoglienza e l’ospitalità che offrono alle migliaia di americani, civili e militari, che qui risiedono. Continueremo a esplorare nuove opportunità di collaborazione che possano rafforzare ulteriormente la storica amicizia tra i nostri due popoli»..