Consorzi per la gestione delle foreste: dall’Europa 48,9 mln di aiuti all’Italia

Via libera ufficiale della Commissione europea all’Italia per destinare 48,9 milioni di euro di aiuti complessivi alla collaborazione nel settore forestale. Il contributo e’ erogato dal Ministero per le politiche agricole e forestali nell’ambito del “bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali”. Il contributo terminera’ il 31 dicembre 2025. Il nulla osta, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue, prevede che la dotazione venga erogata sotto forma di sovvenzione diretta, coprendo il 100% delle spese.