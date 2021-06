Consorzio Asi Napoli, a Pascarola il primo hub vaccinale per i dipendenti delle aziende della provincia

È a pieno regime il primo hub della campagna vaccinale per le attività produttive, interamente riservato ai dipendenti delle aziende insediate negli agglomerati Asi della provincia di Napoli. Il consorzio Asi di Napoli, grazie al protocollo d’intesa stipulato con la Regione Campania e alla collaborazione con l’Asl Napoli2 Nord, ha avviato l’hub vaccinale all’interno del centro servizi di Caivano, situato nella zona industriale di Pascarola. Il punto vaccinale per le aziende è dotato di 6 postazioni con una capacità che, a pieno regime, può arrivare a somministrare oltre 300 vaccini al giorno. La struttura, che attualmente è situata in un’ala dello stabile ospita il centro di video sorveglianza del progetto Asi.cura, realizzata all’inizio degli anni 2000, è stata completamente recuperata dopo decenni di abbandono. In poche settimane sono stati realizzati i lavori di manutenzione, acquisiti materiale informatico e sanitario e formato il personale medico ed amministrativo.

Questo lavoro ha consentito di essere subito operativi come centro interamente aperto a tutte le categorie produttive, dando così alle imprese dell’intero sistema Asi un percorso dedicato per la somministrazione dei vaccini ai loro dipendenti. Più di tremila le adesioni pervenute per la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson, il tutto regolarizzato attraverso un sistema di prenotazione in grado di gestire gli appuntamenti garantendo la massima efficienza, evitando assembramenti. “Una operazione – precisa Giosy Romano, presidente del consorzio Asi di Napoli – che ci darà la possibilità di mettere in sicurezza i nostri lavoratori con l’auspicio di ripartire e conoscere una nuova fase di sviluppo che passa anche e soprattutto attraverso la sinergia istituzionale sul territorio”.