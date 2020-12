Consorzio Unico replica ai tabaccai e scarica le responsabilità sulla Giraservice

“Sono ascrivibili, esclusivamente, alla società di distribuzione Giraservice e sono considerate, anche da Unicocampania, assolutamente intollerabili”, e le problematiche che, nelle ultime due settimane, hanno causato una grossa difficoltà nella distribuzione e nel conseguente approvvigionamento di titoli di viaggio presso i punti vendita sparsi su tutto il territorio regionale. Lo rende noto Unicocampania, in un comunicato. “Il Consorzio – spiega la nota – ha già attivato l’adozione di determinazioni formali che consentiranno di affrontare e risolvere definitivamente il problema. Inoltre, le Aziende di trasporto pubblico e il Consorzio sono impegnati nel mettere in campo un percorso di innovazione tecnologica che consentirà di uscire, nel più breve tempo possibile, da questa impasse che penalizza l’utenza, le categorie commerciali coinvolte e, ovviamente, l’immagine del Consorzio. In questa ottica, va letto il lancio – avvenuto già qualche mese fa – della nuova APP Unicocampania che consente l’acquisto dei titoli di viaggio dematerializzati e che, da qualche giorno, ha vista ampliata l’offerta dei titoli di viaggio acquistabili con l’inserimento degli abbonamenti mensili, tipologia di abbonamento estremamente richiesta e che ora, grazie a questa applicazione, è a disposizione di tutti, con un semplice clic dal proprio smartphone. L’acquisto e’ possibile nel menù ‘Acquista Titoli’, scegliendo l’azienda e la relativa classe di spostamento urbana o extraurbana”. “L’abbonamento – sottolinea il Consorzio Unicocampania – è attivabile dal giorno 1 al giorno 15 del mese e scade alle ore 23:59 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento. In questa fase iniziale sono disponibili gli abbonamenti dei capoluoghi di Provincia e delle principali tratte extraurbane, per le quali già erano in vendita i biglietti. Sono disponibili, inoltre, gli abbonamenti integrati UnicoCampania e aziendali di AIR Mobilita’, ANM, Busitalia Campania, CTP, EAV servizi ferroviari e automobilistici, Sitasud e Trotta Bus service. E’ solo uno degli step che Unicocampania e le Aziende che vi aderiscono stanno portando avanti per rendere l’accesso al trasporto pubblico sempre più semplice e efficiente e nel pieno rispetto degli utenti e di tutto l’indotto che ruota attorno a questo comparto, gia’ fortemente penalizzato dalla pandemia in atto e che Unicocampania intende a tutti i costi tutelare da ulteriori, inammissibili, difficoltà”.