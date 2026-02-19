Consulenti del Lavoro, a Napoli focus su occupazione e sicurezza: il 23 febbraio al Teatro Mercadante

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro al centro del dibattito promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. L’appuntamento è fissato per il 23 febbraio, dalle ore 15, al Teatro Mercadante, dove si terrà la terza edizione del Premio Edmondo Duraccio, una vita per la Categoria.

A presentare l’iniziativa è stato Francesco Duraccio, presidente dell’Ordine partenopeo, che ha annunciato un confronto definito “vero” su temi che vanno oltre l’ambito strettamente professionale per investire la dimensione sociale ed economica del territorio.

“Siamo pronti a dare vita a un confronto vero sui temi di occupazione e sicurezza che non sono soltanto professionali ma profondamente sociali. Vogliamo farlo insieme ai maggiori attori del settore e alle massime istituzioni, in un dialogo capace di produrre consapevolezza, responsabilità e visione per il futuro del lavoro e del nostro territorio”, ha dichiarato Duraccio.

L’evento, promosso dall’Ordine di Napoli, è dedicato alla memoria dello storico presidente Edmondo Duraccio e si è consolidato negli anni come uno dei principali momenti di incontro tra professione, istituzioni e parti sociali. Un’occasione di confronto sui temi strategici del lavoro, dello sviluppo economico e della coesione territoriale.

I report su occupazione e infortuni

Al centro del dibattito ci saranno questioni di stretta attualità: dalla sicurezza nei luoghi di lavoro al rapporto tra crescita economica e occupazione, in uno scenario che richiede competenze sempre più specialistiche, responsabilità condivise e una visione di lungo periodo.

A supporto del confronto saranno presentati i risultati di due report statistici elaborati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. I dossier riguardano, rispettivamente, l’andamento dell’occupazione in Campania e il fenomeno infortunistico. Analisi tecniche che forniranno una base concreta per orientare riflessioni e proposte operative.

È prevista la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni e della nuova governance regionale, tra cui il vicepresidente Mario Casillo e l’assessora al Lavoro e Formazione Angelica Saggese, insieme a esponenti del panorama politico, amministrativo e professionale. Una presenza ampia che conferma il valore dell’iniziativa come spazio di dialogo trasversale tra istituzioni, imprese e professioni.

Premio ai giovani e conclusioni nazionali

Nel corso del pomeriggio è in programma anche la premiazione dei giovani professionisti, nel segno dell’attenzione che Edmondo Duraccio ha sempre riservato alle nuove generazioni e al futuro della categoria. Un momento simbolico ma anche strategico, pensato per valorizzare merito, impegno e prospettive di crescita.

Le conclusioni saranno affidate a Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a chiudere una giornata che si propone non solo come celebrazione della memoria, ma come occasione concreta di analisi e proposta sulle sfide che attendono il mondo del lavoro.