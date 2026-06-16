Consulenti del lavoro, a Napoli il primo congresso del Sud Italia su digitalizzazione ed equità

“Trasparenza salariale, parità di genere e digitalizzazione rappresentano oggi tre sfide decisive per il futuro del lavoro nel Mezzogiorno. I Consulenti del Lavoro sono chiamati ad accompagnare imprese e lavoratori in un cambiamento che deve mettere al centro equità, competenze e innovazione. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un mercato del lavoro più moderno, inclusivo e sostenibile, capace di ridurre i divari e valorizzare il capitale umano”. Lo afferma Stefania Damiani, presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della Campania, presentando il primo congresso interregionale ANCL delle regioni del Sud Italia, in programma a Napoli il prossimo 1° luglio 2026 dalle ore 15,00 all’Hotel Ramada, organizzato dai Presidenti dei consigli regionali ANCL di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’iniziativa sarà dedicata ai grandi temi che stanno trasformando il mercato del lavoro, con particolare attenzione alla trasparenza retributiva, alla parità di genere e ai processi di digitalizzazione che stanno modificando profondamente l’organizzazione delle imprese e il rapporto tra aziende e lavoratori.

Il congresso rappresenterà un momento di confronto tra professionisti, istituzioni ed esperti del settore sulle nuove regole che stanno ridefinendo il mondo del lavoro, soprattutto alla luce delle recenti normative europee e nazionali in materia di equità salariale e tutela dei diritti dei lavoratori.

Al centro del dibattito ci sarà il tema della riduzione dei divari retributivi tra uomini e donne, considerato uno degli obiettivi prioritari per favorire una crescita più equilibrata e inclusiva del Mezzogiorno. La trasparenza salariale viene infatti indicata come uno strumento strategico per rafforzare correttezza, meritocrazia e sostenibilità all’interno delle organizzazioni aziendali.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi lavorativi, elementi ormai fondamentali per la competitività delle imprese e per l’evoluzione delle professioni. In questo scenario il ruolo dei Consulenti del Lavoro assume un’importanza sempre più centrale nel supportare aziende e lavoratori nell’adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e normativi.

Il congresso intende inoltre rilanciare il valore del patto di solidarietà tra imprese e lavoratori, ribadendo i principi di trasparenza, equità e conformità normativa che da sempre caratterizzano l’attività dei Consulenti del Lavoro.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una riflessione condivisa sulle opportunità e sulle criticità del mercato del lavoro nel Sud Italia, mettendo al centro la persona come motore dello sviluppo economico e sociale dei territori.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Rosario De Luca (presidente consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro), Enrico Vannicola (presidente nazionale ANCL), Stefano Dalla Mutta (Presidente ENPACL), Elisa Paolieri (Presidente ANGCDL), Beniamino Scarfone (Segretario Nazionale ANCL), Raffaele Quaranta (Presidente CR Calabria), Fabrizio Solomita (Presidente CR Puglia), Annalisa Giorgi (Presidente CR Sardegna), Alessandro Subba (Presidente CR Sicilia), Fabrizio Manca (Componente UdP Nazionale), Luigi Carbonelli (Componente UdP Nazionale) e Gaspare Patinella (CN ANCL).