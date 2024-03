ConsulenTia24, Luigi Conte, presidente di Anasf: Fondamentale educare i cittadini alla responsabilità 

E’ nostro intendimento fare cultura finanziaria quotidianamente. “Educare alla responsabilita’ i cittadini significa riportarli in una dimensione in cui il benessere individuale si riverbera nel benessere sociale. In un Paese moderno che si appresta anche a una trasformazione digitale, non puo’ mancare questa responsabilita’ e questo senso di appartenenza che riteniamo doveroso per un futuro radioso”. Lo ha dichiarato Luigi Conte, presidente Anasf, a margine del convegno ConsulenTia 2024, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, promosso dall’Associazione nazionale dei consulenti finanziari.

“E’ una giornata in cui il confronto con le istituzioni, con il tessuto sociale, con i regolatori e naturalmente con gli stakeholder del settore e’ centrale. I consulenti finanziari sono l’asse portante di un Paese che vuole e che tende ad evolversi, sia culturalmente sia da un punto di vista operativo. Un Paese che non ha mai pensato di fermare il proprio motore rispetto a momenti complessi che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Momenti che hanno visto emergenze sanitarie, problematiche socio economiche, socio politiche, geopolitiche, e che pero’ hanno impattato molto relativamente su chi ha seguito le nostre indicazioni e la nostra capacita’ di razionalizzare il piu’ possibile le scelte, rendendole consapevoli e responsabili”, ha aggiunto.