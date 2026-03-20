Consulentia26 chiude con numeri record: oltre 3.500 visitatori a Roma per l’evento Anasf

Si è chiusa con un record assoluto di presenze l’edizione 2026 di Consulentia26, che ha registrato oltre 3.500 visitatori unici tra consulenti finanziari e operatori del settore. L’appuntamento annuale ideato da Anasf si conferma così uno dei principali momenti di confronto per il mondo della consulenza e per l’intera community professionale.

L’evento, ospitato presso l’Auditorium Parco della Musica, ha coinvolto una platea ampia e trasversale, aperta sia agli iscritti sia ai non iscritti all’associazione, che conta circa 13mila associati e rappresenta una categoria che gestisce oltre 1.000 miliardi di euro di patrimonio.

Un format rinnovato tra cultura e finanza

Il successo dell’edizione 2026 è stato sostenuto anche dal rebranding della manifestazione, pensato per valorizzare la dimensione culturale della professione del consulente finanziario. Consulentia si è configurata come una vera e propria agorà, uno spazio di confronto sui temi più attuali del rapporto tra società e finanza: dall’economia sociale alla violenza economica, fino alla tutela del risparmiatore.

Un programma articolato che ha incluso non solo esperti di finanza, politica e istituzioni, ma anche attori, divulgatori e performer, chiamati a interpretare i cambiamenti della società e a rendere accessibili temi complessi. Tra gli elementi distintivi anche un laser show, utilizzato come apertura simbolica del dialogo tra linguaggi e competenze diverse.

Centralità della persona nella consulenza

Al centro del dibattito è emersa la centralità della relazione tra consulente e cliente, con l’individuo visto come persona e non solo come investitore. Un approccio che riconosce nel rapporto umano il valore chiave della professione e nella competenza lo strumento per esercitarla in modo responsabile.

L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare il risparmiatore in un percorso di crescita consapevole, sostenibile e orientato al futuro, tenendo conto dei bisogni specifici e del contesto in cui vive.

Verso il traguardo dei 50 anni di Anasf

“Consulentia è la dimostrazione concreta della forza di una categoria capace di superare i limiti tradizionali del settore e di competere in uno scenario globale in continua evoluzione”, ha dichiarato Luigi Conte, presidente di Anasf, ringraziando partecipanti, partner e istituzioni.

Lo sguardo è ora rivolto al futuro e a Consulentia27, che coinciderà con il 50° anniversario dell’associazione. “L’augurio è che questo successo continui a essere senza confini, senza barriere, senza smettere di crescere”, ha aggiunto Conte.