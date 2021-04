(Adnkronos) – Subentrano Angelo Buscema, eletto dalla Corte dei conti, ed Emanuela Navarretta, nominata dal Capo dello Stato. Entrambi giurano il 15 settembre e partecipano, il giorno successivo, all’elezione del nuovo Presidente. Il collegio, a maggioranza, sceglie come Presidente − in applicazione del tradizionale criterio di anzianità di servizio − Mario Morelli, che nomina come Vice Giancarlo Coraggio e Giuliano Amato, e che rimarrà in carica fino al 12 dicembre.