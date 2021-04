(Adnkronos) – Con la sentenza n. 97, cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore (come cibo, sapone, detersivi…) fra detenuti in regime di 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. La Corte interviene poi con la sentenza n. 113 sul termine di 24 ore per i reclami contro i permessi premio, ritenendolo troppo breve e perciò lesivo del diritto di difesa del detenuto e della funzione rieducativa della pena.