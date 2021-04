Consulta: dal processo penale alla famiglia, le decisioni nel 2020 (7)

(Adnkronos) – La sentenza n. 102 mette al centro l’interesse del figlio e perciò dichiara illegittimo l’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna del genitore per sottrazione di minore all’estero. Il reato è odioso, osserva la Corte, ma la pena accessoria va applicata solo se risponde in concreto all’interesse del figlio. Con la sentenza n. 156 la Corte estende l’applicazione della “particolare tenuità del fatto” anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia il massimo supera i 5 anni.