Consumatori e commercianti non intendono abbandonare il contante

Roma, 2 ott. (askanews) – A dispetto della diffusione di pagamenti elettronici e “cashless”, una indagine effettuata dalla Banca centrale del Canada dal 2018 al 2023 ha mostrato che i consumatori non hanno aumentato la loro propensione ad abbandonare l’uso dei contanti in futuro: all’opposto nell’80% dei casi non intendono procedere in tal senso. E tra i commercianti questa quota, cioè di coloro che non intendono abbandonare il contante per le transazioni, risulta anche superiore. Lo ha riferito Kim Huynh, ricercatore su economie industriali e econometria della Banca del Canada, durante una tavola rotonda alla conferenza di Bce, Fed di New York e Banca del Canada sulle indagini utilizzate nella politica monetaria.

L’esperto ha peraltro rilevato che all’opposto di quanto avvenuto con i consumatori, in cui la propensione ad abbandonare il contante era momentaneamente leggermente salita durante le restrizioni imposte dai governi a motivo del Covid, tra i commercianti in quella stessa fase si era ulteriormente assottigliata, perché volevano evitare di perdere altro fatturato e quindi intendevano offrire ai consumatori qualunque possibile soluzione di pagamento.