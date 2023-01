Tra affitti, bollette e riparazioni varie le famiglie europee spendono un quarto del loro budget per la casa: in media il 25 per cento. Un’incidenza alta sui portafogli ma comunque in calo dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. L’Italia è in linea con la media, anzi poco sotto con un 24,3 per cento. Lo rivela l’Eurostat.

cibo e spostamenti. Ultima l’istruzione. Nella classifica delle spese più consistenti seguono. Ultima l’istruzione.