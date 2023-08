ROMA (ITALPRESS) – Consumi elettrici in calo in Italia. A luglio – secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale – la domanda di elettricità nel nostro Paese è stata pari a 30,1 miliardi di kilowattora, registrando una diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. In flessione anche i consumi industriali: l’indice Imcei, che riguarda circa 1.000 imprese “energivore”, registra un -1,2% rispetto a luglio dello scorso anno.

fsc/gtr