Consumi, mai così in basso da 10 mesi

ROMA (ITALPRESS) – Scatta l’allarme sui consumi in Italia. A febbraio, le vendite al dettaglio non subiscono variazioni significative rispetto a gennaio – solo per il comparto alimentare si rileva un contenuto aumento – ma su base annua il calo è sostenuto, 1,5% in valore e 2,5% in volume. Si tratta del decremento più ampio degli ultimi dieci mesi. Lo rileva l’Istat, sottolineando che la flessione coinvolge sia le vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari. Fanno eccezione prodotti di profumeria e cura della persona, oltre a Elettrodomestici, radio, tv e registratori che risultano stazionari. Sempre in termini tendenziali, i consumi sono in diminuzione per tutte le forme distributive, con un calo meno marcato per la grande distribuzione. “Al netto di modeste oscillazioni mensili, le vendite sono ferme ai livelli del terzo trimestre del 2023”, è il commento dell’Ufficio studi di Confcommercio

sat/azn