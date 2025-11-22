Consumi, per il “Black Friday” quest’anno si spende e si acquista di più

Sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, il 3% in più rispetto al 2024, spendendo in media 268 euro, in leggera crescita rispetto allo scorso anno (261 euro). Ce lo dice un’indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, secondo la quale a trainare lo shopping saranno soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia, con il 66,7% che approfitterà dell’occasione per comprare i regali di Natale (si tratta del 47% del budget complessivo destinato al Natale).

Il 90,9% spenderà fino a 500 euro, mentre il 50,2% utilizzerà sia i negozi fisici che quelli online, comprando in primo luogo elettronica ed elettrodomestici, anche quest’anno in cima alla lista degli articoli più gettonati, seguiti da abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli.

Confermato anche il ruolo centrale della comunicazione digitale: il 41,5% dei consumatori dichiara di essere influenzato dal web advertising, il 34,6% dall’intelligenza artificiale (in crescita per la ricerca di informazioni e ammortizzamento dei tempi) e il 29,1% da Instagram.

Se il 50,2% utilizzerà sia i negozi fisici che quelli online, tre su dieci (il 32,3%, per la precisione) comprerà solo online e il 17,5% esclusivamente nei negozi fisici. Tra i canali offline, i centri commerciali si confermano i luoghi preferiti con un aumento di 5,2 punti percentuali rispetto al 2024.