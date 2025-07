Consumi, quanto costa un pasto in Autogrill: il caro vacanze inizia dal viaggio

Fa parte in qualche modo delle “tradizioni” legate alle vacanze. C’è chi lo fa perché è quasi obbligato, viaggiando sempre in auto per lunghi tratti, e chi invece perché è una sosta piacevole e entrata nelle abitudini di inizio o fine ferie. E anche in questo fine settimana molti lo hanno fatto o lo faranno.

Parliamo della pausa pranzo (o semplicemente per un caffè o una bibita) in Autogrill. Una sosta che però ogni anno diventa sempre più cara. Insomma, gli aumenti dei prezzi per le ferie partono già dal viaggio.

A fare il punto è un altro “classico”, l’indagine realizzata da Altroconsumo che ha confrontato i prezzi in 16 aree di servizio autostradali di Autogrill, Chef Express, My Chef, Hermes, Sarni, Ristop nei pressi di quattro grandi città italiane: Milano, Venezia, Roma e Napoli.

Il risultato non è certo “economico” (ma lo si sapeva già prima): i costi di cibo e bevande sono ancora molto più alti rispetto a quelli di bar e supermercati cittadini, con differenze anche del 400%.

Tra i casi più in risalto c’è l’acqua (che è senza dubbio tra i prodotti più acquistati in autogrill). Nelle aree di sosta autostradali costa 3,18 euro al litro (prezzo simile per naturale o gassata), cinque volte quanto la paghiamo nei supermercati dove, sempre secondo un’indagine della rivista dei consumatori, costa 63 centesimi.

Va un po’ meglio rispetto ai prezzi rilevati l’anno scorso negli autogrill (- 5%), ma i costi di questo bene di prima necessità restano comunque troppo elevati nelle aree di servizio autostradali.

In molti si fermano per la colazione: caffè e brioche sono un “must” della partenza. Qui i prezzi sono in rialzo. Una brioche costa in media 2 euro, il 16% in più di dodici mesi fa (mentre nei bar in città il prezzo medio è di 1,37 euro).

Il caffè al banco tocca 1,46 euro, in crescita del 7% sull’anno precedente e 21% in più rispetto ai bar di città, dove il prezzo medio è 1,20 euro. Invariato (ma comunque alto, +16% rispetto alle città) il prezzo del cappuccino: 1,85 euro.

I panini sono un altro classico: ma se volete fare il pranzo o uno spuntino veloce preparatevi a spendere: si arriva sino a 8,50 euro. Il prezzo medio è in leggero calo rispetto al 2024 (6,80 euro contro 7,20; – 6%), ma comunque alto. Considerando soprattutto che solitamente non si viaggia da soli e dunque l’esborso va moltiplicato.

Se volete aggiungere una cola preparatevi al salasso: il costo del marchio più diffuso, Coca Cola, è di circa 8 euro al litro (in bottigliette di piccolo formato, tra 450ml e 700ml), più del quintuplo rispetto ai supermercati dove costa in media circa 1,39 euro al litro.

Stesso discorso per il gelato confezionato, che oltretutto aumenta del 5% rispetto all’anno scorso: per uno stecco ricoperto al cioccolato bisogna considerare di spendere più di 3 euro, più del doppio rispetto ai supermercati (dove, ad esempio il gelato Algida Magnum costa in media 1,30 euro).

Tra le bevande, poi, spiccano i costi e gli aumenti degli energy drink (tipo Red Bull in particolare, che è il più presente e salato): si spendono quasi 16 euro al litro, il 23% in più rispetto all’anno scorso.

Per un sacchetto di patatine il prezzo medio è di circa 3,50 euro per formati che variano da 165 gr a 200 gr. Se andiamo a vedere il prezzo al chilo c’è una netta diminuzione rispetto al 2024 (-28%), ma questo dipende dal fatto che quest’anno abbiamo trovato più spesso i formati grandi, che hanno un prezzo al chilo più basso.

Calano mediamente anche i prezzi dei cracker (tipo Tuc, i più diffusi sugli scaffali degli autogrill). Il costo di una confezione da 100 grammi, in ogni caso, può cambiare molto tra un punto vendita e l’altro: si va da 2,49 euro a 3,70 euro.

Scende infine, nelle aree di servizio, anche il prezzo medio del cioccolato. Anche in questo caso il prezzo di una tavoletta può variare molto in base a marca e area di servizio: si va da 1,30 euro a 4,99 euro.