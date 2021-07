Consumi, si torna a spendere in bar e ristoranti: + 15% rispetto a giugno 2020

In giugno gli italiani tornano a spendere per ristoranti, viaggi e shopping: lo registra Revolut, una app finanziaria con 15 milioni di clienti nel mondo, che ha analizzato i dati di spesa degli oltre 650.000 iscritti italiani, dai quali emerge che l’aumento di spesa e’ del 15% in bar e ristoranti, del 17% per i viaggi e del 10% per lo shopping. Toscana e Lombardia sono le regioni che fanno registrare le transazioni piu’ alte, insieme a Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. In particolare, secondo le rilevazioni Revolut si spende meno, per uscire piu’ spesso: nel mese di giugno 2021 gli italiani hanno speso con la propria carta in media 94 euro a persona in bar e ristoranti, appunto il 15% in piu’ rispetto a giugno 2020, ma si spende pero’ meno per ogni singola transazione e si esce il 30% di piu’ rispetto allo scorso anno.