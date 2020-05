Consumi sotto controllo con DS 3 Crossback E-Tense

Quotidianamente il nostro smartphone di ultima generazione ci mostra un flusso di informazioni e statistiche, che possiamo richiamare in qualunque momento. Siamo così in grado di scoprire il numero dei nostri passi, la distanza percorsa e il relativo dispendio di calorie. Allo stesso modo, DS 3 Crossback E-Tense offre una nutrita serie di informazioni da osservare in tempo reale, oppure richiamare a comando. Distinte schede sul quadro strumenti HD da 10,3″, consentono l’accesso immediato a flussi di energia e statistiche sui consumi.

Con l’analisi dei flussi di energia, un grafico esprime in maniera eloquente tanto il flusso di energia, quanto il suo impressionante recupero in fase di frenata. Decisamente più analitiche, sono invece le statistiche che riguardano il consumo di energia elettrica, espresse da un accattivante diagramma di rapida interpretazione.

Nel grafico che viene formulato, una colonnina di colore blu mostra l’energia consumata, proveniente direttamente dalla batteria di trazione. Con il colore verde, una seconda colonnina esprime invece l’energia rigenerata in decelerazione e frenata, con cui viene ricaricata la stessa batteria di trazione. Una valutazione media, espressa in kWh/100 km, ha invece il compito di riassumere l’andamento del viaggio in corso. La scala di tempo può inoltre essere modificata a piacere, con la semplice pressione di un tasto.

Questi strumenti di analisi sono fondamentali soprattutto nel caso di pianificazione di un viaggio a lungo tragitto, dove diventa fondamentale poter verificare in tempo reale il consumo che il proprio stile di guida genera e correggerlo nel caso si voglia prediligere l’ottimizzazione dell’autonomia o la dinamicità di guida. Nel complesso, la possibilità di controllare in tempo reale l’evoluzione dei flussi di energia e la capacità del conducente nello sfruttare l’energia recuperata rappresentano una sfida che si rinnova ad ogni viaggio, rendendo ancora più intrigante la mobilità 100% elettrica del SUV DS 3 Crossback E-Tense.

