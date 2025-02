Consumo di pesce in Europa: cala la frequenza, aumentano i costi

Il 58% degli europei mangia pesce a casa almeno una volta al mese, ma il consumo è in calo rispetto al 2021, soprattutto a causa dei prezzi troppo alti. Lo consumano di più coloro che vivono vicino alle coste e, nella scelta, restano determinati indicazioni chiare e specifiche sulle etichette. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Eurobarometro sulle abitudini dei consumatori dell’UE in merito ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sebbene questi prodotti rimangano un alimento base nelle diete europee, il sondaggio rivela un calo della frequenza di consumo complessiva rispetto al sondaggio del 2021. Solo un terzo degli intervistati consuma prodotti della pesca e dell’acquacoltura almeno una volta alla settimana, segnando un calo del 4% rispetto al sondaggio precedente. La quota di intervistati che non consuma mai prodotti della pesca e dell’acquacoltura a casa è salita al 15%, con un aumento del 4% rispetto al 2021.Rispetto al sondaggio precedente, il costo dei prodotti è diventato il fattore più influente (55%) e il prezzo che ora supera l’aspetto dei prodotti (52%). Il sondaggio rivela che il costo influenza le decisioni dei consumatori, portando a decisioni più caute nella loro spesa a causa dell’attuale contesto economico. Per questo motivo, l’acquisto e il consumo di prodotti surgelati e in scatola stanno superando quelli freschi, probabilmente per la loro praticità e convenienza.

La vicinanza al mare influenza fortemente un maggiore consumo di pesce e frutti di mare. Gli intervistati che vivono entro 5 chilometri dalla costa hanno maggiori probabilità di consumare prodotti della pesca e dell’acquacoltura ogni mese (79%) rispetto a quelli che vivono oltre 200 chilometri di distanza (49%). L’indagine ha anche rilevato che coloro che vivono più vicino alla costa hanno maggiori probabilità di preferire i prodotti pescati in natura rispetto a quelli d’allevamento (43% entro 5 chilometri rispetto al 27% oltre 200 chilometri). Le informazioni pratiche e specifiche del prodotto sulle etichette rimangono essenziali per metà degli intervistati: data di scadenza, nome della specie, metodo di produzione (selvatico o d’allevamento) e origine sono le informazioni più attese, sia per i prodotti trasformati che per quelli non trasformati. Gli intervistati cercano etichette più dettagliate, con il 69% di loro che ritiene importante includere la data di cattura o raccolta per tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, il 36% vorrebbe più informazioni ambientali, con una diminuzione di 8 punti percentuali rispetto al 2021.

Per la prima volta, l’Eurobarometro speciale di quest’anno ha incluso domande sul consumo di alghe e alghe marine. Sebbene i prodotti a base di alghe e alghe marine non abbiano ancora raggiunto l’accettazione generale, due terzi degli intervistati hanno mangiato prodotti a base di alghe almeno una volta nell’ultimo anno, principalmente sotto forma di panini o wrap (ad esempio, sushi). A metà degli intervistati piace il loro sapore e un terzo ritiene che le alghe siano benefiche per la salute.