Consumo sostenibile, nuovo bando “B Circular”: 180mila euro per le Regioni del Sud

La comunicazione innovativa, la sensibilizzazione e l’advocacy con il coinvolgimento diretto dei cittadini sul consumo sostenibile, economia circolare e lotta ai cambiamenti climatici sono al centro del nuovo bando “B circular, fight climate change! – 2”. La prima edizione del bando, lanciata a luglio scorso, aveva finanziato diversi progetti tra nord e sud Italia.

Il budget complessivo di questa seconda edizione è pari a 380mila euro co-finanziati da punto.sud, Fondazione Con Il Sud e Fondazione Cariplo, e possono richiedere un contributo gli enti no profit aventi sede legale o operativa in una delle seguenti aree geografiche: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Le risorse disponibili ammontano a 200.000 euro per la regione Lombardia e le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola;180.000 euro per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia

Il budget di ciascuna delle proposte presentate deve essere incluso tra un importo minimo di 30mila euro e uno massimo di 70mila.

Il bando è suddiviso in due fasi. La scadenza per aderire alla prima fase attraverso l’invio di idee progettuali è fissata per il 14 giugno 2019.