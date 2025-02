Conte “5 aprile in piazza, non vogliamo Italia in bolletta”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione dell’Italia è da allarme rosso: le famiglie sono sempre più in difficoltà, stringono sempre più la cinghia di fronte al caro vita e al caro bollette. C’è un tracollo della produzione industriale, tante imprese rischiano di chiudere e il nostro governo insieme all’Europa pensa a programmare sempre nuove spese militari, ottenendo peraltro lo scorporo di queste spese dal Patto di stabilità”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un video sui social. “Si parla addirittura di 20 miliardi in più solo per l’Italia per questa corsa al riarmo – prosegue Conte -. Al governo diciamo di fermarsi: abbiamo bisogno di investimenti nella sanità, nell’istruzione, nella scuola, nel capitale umano, nella ricerca, nell’innovazione. Per questo dobbiamo dire no a questo governo e ritrovarci il 5 aprile qui a Roma: non vogliamo un’Italia in bolletta”.

