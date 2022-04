Conte alza la voce: Niente armi agli ucraini se servono per attaccare i russi. Draghi riferisca alle Camere

“Il Movimento 5 Stelle si oppone all’invio di aiuti militari e a controffensive che esulino a quello che è il perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa del popolo ucraino. Abbiamo chiesto al premier Draghi e al ministro Guerini di venire a riferire in Parlamento Perché ci sia piena condivisione e conoscenza degli interventi programmatici del governo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe CONTE incontrando i giornalisti fuori dalla sede del Movimento. “Ci impegnamo- ha aggiunto CONTE- per adottare tutte le iniziative parlamentari e di governo utili in questa direzione”.