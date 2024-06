Conte, benvenuto tiepido per il nuovo ct del Napoli da Suor Rosa: Mai immaginato, suoi migliori anni alla Juve

Benvenuto tiepido per Antonio Conte nuovo ct del Napoli. Glielo riserva nientedimeno che una monaca di clausura. Suor Rosa Lupoli, supporter del Napoli della prima ora, dopo un campionato sofferto non nasconde le sue riserve per la nuova ventata che porterà il nuovo allenatore. Il suo disappunto non è ovviamente legato alle qualità tecniche del ct, nel top degli allenatori. ”Non avrei mai pensato – si è affrettata a scrivere via social suor Rosa poco dopo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis – che uno che ha passato i migliori anni della sua vita da giocatore e da allenatore nella Juventus diventasse l’allenatore del Napoli! Ma i soldi rendono tutto possibile!”. A seguire un’altra considerazione-appello della monaca abbadessa del monastero delle ‘Trentatré ‘: ”Spero che ci sia un attimo di distanza da questo poi certo grideremo #ForzaNapoliSempre”.