Conte: con Meloni imprese in ginocchio e record tasse, poveri e sbarchi

Roma, 17 nov. (askanews) – “Il governo delle tasse sta piegando in ginocchio le imprese”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a margine di una iniziativa ad Avellino. “Abbiamo il record della pressione fiscale, abbiamo il record assoluto dei poveri e per le imprese c’è il crollo della produzione industriale”.

“Questo governo – ha aggiunto – dovrebbe prendere i soldi dagli extra profitti delle banche, dal riarmo, per cercare di tagliare le tasse e far ripartire la nostra economia. Invece continua ad accumulare fallimenti, anche sul piano della sicurezza: abbiamo il record degli sbarchi e dei migranti, aumentano anche furti e rapine”.