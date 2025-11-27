Conte: Crosetto vuole mandare i nostri giovani in guerra

Roma, 27 nov. (askanews) – “Ai nostri giovani offriremo stipendi sicuri solo nell’esercito? Crosetto ha detto che porterà in Parlamento una proposta per riformare la leva militare. Stiamo arrivando a quello: mandiamo i nostri giovani in guerra”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in una intervista a ‘Dritto e rovescio’ che andrà in onda questa sera su Rete 4.

“Sono stato un profeta, mio malgrado: da tempo dico ‘guardate che se si programma un piano di riarmo, di buttare centinaia di miliardi nelle spese militari, poi vedrete che si porrà il problema di rafforzare il nostro esercito'”, ha aggiunto.