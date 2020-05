Conte “Data campionato? Serve qualche garanzia in più”

ROMA (ITALPRESS) – “Per avventurarsi a fare una data per la ripresa del campionato bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento non c’è”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport, è molto responsabile come tutto il Governo – ha aggiunto Conte – Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza”.

(ITALPRESS).