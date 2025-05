Conte-De Laurentiis, incontro all’hotel Britannique: conferma in vista per l’allenatore leccese

Tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte è in corso all’hotel Britannique a Napoli l’incontro decisivo per il futuro della società azzurra e dell’allenatore leccese. Al centro del colloquio, a questo punto, sarebbe non tanto la conferma – sempre più vicina – di Conte, quanto il progetto Napoli nel suo complesso. Un progetto ambizioso e lungimirante che punta alla consacrazione internazionale della squadra e al suo consolidamento aziendale e commerciale, nonché – nell’immediato – a una campagna acquisti di alto livello (come dimostra anche l’arrivo di De Bruyne): sarebbero soprattutto queste, ma non soltanto queste, le ragioni che avrebbero convinto il tecnico a restare a Napoli. A convincere Conte a tornare sui suoi passi sarebbe stato tutto l’ambiente, da quello familiare a quello sportivo e societario, e soprattutto la straordinaria reazione della città alla conquista del quarto scudetto.