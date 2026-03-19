Conte: Delmastro si dimetta, come fa Meloni a lasciarlo al suo posto?

Il leader 5S dice che è “pronta richiesta di revoca sua nomina”

Milano, 19 mar. (askanews) – Andrea Delmastro “si deve assolutamente dimettere: stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua nomina a Sottosegretario”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, arrivando all’Università di Statale per una iniziativa con gli studenti a favore del No al referendum sulla giustizia.”Delmastro è già stato condannato, lo ricordiamo, in primo grado per violazione dei segreti di ufficio. È impensabile che un sottosegretario, un membro di governo, costituisca a fine 2024 una società e faccia affari con la figlia appena diciottenne, nominandola amministratrice, di un prestanome di un clan mafioso, tra l’altro temutissimo e potentissimo come quello dei senese. Dimissioni immediate e faccio un invito a Giorgia Meloni, e se lei non dovesse rispondere a tutti i giornalisti che in queste ore la intervistano. Questa è la domanda che devono fare: come fa un Presidente del Consiglio a tenere ancora al suo posto un sottosegretario alla Giustizia che si è ritrovato a fare gli affari quando bastava semplicemente andare sul web per sapere chi era, chi aveva di fronte, con chi stava facendo affari, con chi stava costituendo quella società? È una cosa vergognosa”, ha concluso Conte.