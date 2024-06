Conte “Governo fa guerra ai poveri, serve reddito di cittadinanza Ue”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di un reddito di cittadinanza europeo. Questa è una battaglia che vinceremo perché in tutti i paesi europei c’è il reddito di cittadinanza. Solo il governo italiano non lo vuole. Ne abbiamo bisogno anche perché l’intelligenza artificiale e la robotica rischiano di far sparire tanti lavori: noi dobbiamo gestire tutto questo con una cintura di protezione europea. E noi lo imporremo da Bruxelles a Giorgia Meloni”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale a Palermo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Elezioni Europee” dell’agenzia Italpress.

