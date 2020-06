Conte: ‘in campo 80mld, ma è solo inizio percorso rilancio’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Ora occorre fare conti con l’emergenza economica, in campo abbiamo messo 80 miliardi, come tre manovre, tre leggi bilancio per aiutare le famiglie, i lavoratori, le imprese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ricordando anche i ritardi del pagamento di bonus, cassa integrazione “per un apparato statale non pronto” a far fronte a tutti questi interventi. Per questo, “ho già chiesto scusa, siamo a lavoro per rendere più celeri le procedure”.