Conte in piazza per l’Iran: “Dobbiamo dare segnale a popolo iraniano”

Siamo preoccupatissimi per la svolta violenta del regime

Roma, 16 gen. (askanews) -“Dobbiamo dare un segnale concreto, stare vicino a tutti i cittadini, le associazioni e soprattutto agli iraniani, giovani, donne in particolare, studenti universitari dissidenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione in Campidoglio a sostegno del popolo iraniano.”Sono preoccupatissimo per la repressione violenta che in questo momento il regime – un regime ovviamente dispotico, un regime dittatoriale – sta imprimendo. Una svolta violenta che condanniamo con la massima fermezza e siamo qui a testimoniare la nostra massima solidarietà”, ha aggiunto Conte.