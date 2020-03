Conte “Italia zona protetta, Si ferma anche il campionato di calcio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto per firmare il provvedimento ‘Io resto a casa’. Non ci sara’ piu’ una zona rossa. L’Italia sara’ zona protetta”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi che poi ha aggiunto che anche lo sport si deve assoggettare fermando ogni attivita’. “Non possiamo consentire che proseguano le gare del campionato di calcio, dispiace dirlo, ma i tifosi devono prenderne atto. Dovranno rimanere chiuse anche le palestre per lo svolgimento di attivita’ sportive” ha aggiunto il presidente del Consiglio.

