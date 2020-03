ROMA (ITALPRESS) – “Non e’ la prima volta che ci troviamo ad affrontare emergenze nazionali. Siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende. La sfida del coronavirus non ha colore politico, deve chiamare a raccolta l’intera nazione, e’ una sfida che ha bisogno dell’impegno di tutti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un video su facebook rivolgendo un appello agli italiani sull’emergenza coronavirus. “Non dobbiamo stravolgere le nostre vite, le nostre abitudini di vita, dobbiamo assumere un comportamento responsabile”. Il Presidente del Consiglio annuncia inoltre che “chiederemo all’Ue tutta la flessibilita’ di bilancio di cui ci sara’ bisogno, l’Ue dovra’ venirci incontro”.

(ITALPRESS).

L’articolo Conte “L’Italia ce la fara’, serve l’impegno di tutti” proviene da Italpress.