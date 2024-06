Conte “M5s si batterà sempre per dire no alla terza guerra mondiale”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è il territorio italiano più lontano da Bruxelles, ma non per questo non è Europa. Domani e dopodomani non si può rimanere a casa, perché siamo a un bivio decisivo: non dobbiamo lasciare che l’Italia venga trascinata nella terza guerra mondiale in Ucraina, ma bisogna battere un colpo forte e dire no come ha sempre fatto finora il M5s”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti, a Palermo. “Il no vale anche per i tagli dell’austerità – continua Conte -. Tredici miliardi l’anno di tagli nel patto di stabilità faranno malissimo alla nostra già disastrata sanità pubblica, all’istruzione e alle politiche del lavoro. Dobbiamo dire no anche alla corruzione dilagante e sì alla legalità e alla lotta alle mafie, per cui noi ci battiamo da anni”, ha concluso.

