Conte: mai pensato a sovietizzazione imprese

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Il governo non ha una cultura collettivista, si è parlato anche di sovietizzazione, mai pensato né indirizzato la politica industriale in questa direzione. Questo governo ha il culto del principio costituzionale della libertà di impresa, ma a me piacerebbe che chi ha responsabilità d’impresa possa ragionare e abbracciare delle prassi socialmente responsabili, dove è giusto mirare ai guadagni ma anche avere la cultura d’impresa come realtà molto più complessa, con una responsabilità”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.