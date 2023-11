Conte “Manovra di lacrime e sangue, alla Meloni e mancato il coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per offrire alla maggioranza, al governo, al paese, un’ alternativa su questa manovra lacrime e sangue che schiaccerà il paese”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso dell’evento “La manovra giusta. Sviluppo, equità, futuro”. “Questa manovra ci sta portando nel cicolo cieco della crescita zero, alla Meloni è mancato il coraggio, a me dispiace per i cittadini che hanno creduto in Meloni e sono stati raggirati”. Per Conte “a Chigi ci troviamo un avatar, la controfigura della Meloni che credevamo di conoscere in campagna elettorale”.

