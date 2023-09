Conte “Meloni sta tradendo la fiducia dei suoi elettori”

MILANO (ITALPRESS) – “Meloni sta tradendo la fiducia dei suoi elettori: le piroette e le giravolte non si contano. La sfiducia che Meloni sta portando nell’elettorato rischia di aumentare la disaffezione e di non mandare i cittadini a votare perchè non crederanno più a nessuno”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso della trasmissione “E’ sempre Cartabianca” su Rete4. “Non solo gli sbarchi sono esplosi ma i rimpatri sono al palo. Nessun governo come questo ha chiesto il voto ai cittadini dicendo di avere le formule magiche” sull’immigrazione “come il blocco navale. E la Meloni – ha aggiunto – ci ha messo la faccia: è andata più volte in Tunisia e non ha ottenuto nessun risultato ed è difficile che possa ottenerlo visto che hanno ricette che non potevano funzionare”.

