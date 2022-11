Conte “Non portiamo rancore al Pd ma ci sia lealtà”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi non portiamo rancore, lo voglio dire a tutto il mondo del Pd che in questi giorni si sta sbracciando chiedendoci un atto di generosità: la nostra generosità non esiste se significa scarsa chiarezza sui programmi, annacquamento dei nostri valori e principi, allora ripartiamo da qui, chi c’è è il benvenuto, purchè si comporti con lealtà e condivida il nostro progetto politico serio per la comunità regionale del Lazio”.

Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Roma.

