Conte: risoluzione Iran strumentalizzata, dopo Venezuela Groenlandia…

“Noi disponibili a convergenze, ma gli altri no”

Roma, 16 gen. (askanews) – Il Movimento cinque stelle ha mostrato disponibilità a cercare una soluzione unitaria sulla risoluzione per l’Iran, ma c’è stata una “strumentalizzazione” che ha impedito l’intesa. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione in Campidoglio a sostegno del popoli iraniano. “La strumentalizzazione è venuta da tutti, io credo che i cittadini che hanno seguito non hanno capito nulla”.Ha sottolineato Conte: “Abbiamo detto dall’inizio che eravamo assolutamente d’accordo con la mozione che è stata presentata. Abbiamo chiesto soltanto un impegno in più, cioè una condanna verso opzioni militari unilaterali al di fuori del quadro del diritto internazionale, senza quindi la condivisione della comunità internazionale. Perché se continuiamo ad andare avanti così stiamo sfasciando completamente il quadro internazionale del diritto, stiamo andando verso il disordine. Chiediamo una grandissima attenzione, un fortissimo intervento da parte della comunità internazionale, azioni politiche e diplomatiche, sanzioni a tutti i livelli, perché quella repressione non può continuare”.La disponibilità ad un accordo bipartisan “l’abbiamo mostrata rendendoci disponibili a sottoscrivere quegli impegni. Il problema è che la compattezza non ci è stata dimostrata su questo ulteriore impegno, che per noi è essenziale. Perché ieri c’è stato il Venezuela, domani c’è la Groenlandia… Se continuiamo così si sfascia tutto il disordino mondiale. Non mi sembra una questione secondaria”.