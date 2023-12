ContemporaneaMente: in mostra a Napoli le opere di Nino Salemme e Antonio Del Donno

Si è tenuto venerdì 1° dicembre a Napoli il vernissage della mostra “ContemporaneaMente“, esposizione bi-personale con opere di Nino Salemme e Antonio Del Donno. L’evento, esclusivamente su invito, ha avuto luogo all’Italya-Desygn art&communication gallery, in Via Aniello Falcone. La mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre (mediante appuntamento).

“ContemporaneaMente” è un evento itinerante che celebra l’incontro di due artisti campani, Nino Salemme e Antonio Del Donno, che indagano il rapporto tra uomo e natura e ricorrono all’arte informale come mezzo di espressione emotiva e libertà creativa.

Nelle opere di Del Donno, di origine sannita, la fusione di colori vibranti e texture intriganti dà vita a un’arte capace di esprimere emozioni e idee complesse: l’osservazione attenta della natura è alla base di opere intense, “in cui – si legge in una nota – lo spirito si sente libero di volare nel cielo”.

“Uomo di marketing e comunicazione”, Nino Salemme, napoletano di nascita ma cosmopolita nell’animo, proviene da un background eterogeneo. Formatosi negli istituti d’arte (interessandosi in particolare di grafica e scenografia) si è poi specializzato in comunicazione e marketing e ha lavorato per numerose aziende, non soltanto italiane.

Executive Creative Director dell’agenzia di Comunicazione e Marketing “Italya – Crea, Comunica, Espande”, che dirige con Marco Rottino, anche lui manager di esperienza internazionale, nel 2020 ha dato vita a “Desygn Italiano”, un progetto he mira a trasformare gli spazi in opere d’arte viventi, “celebrando l’essenza di una bellezza funzionale, innovativa e sostenibile”.

Le sue creazioni combinano passione, creatività, attenzione alla sostenibilità e rispetto sociale, dimostrando che l’arte può essere non soltanto una forma di espressione, ma anche una fonte d’ispirazione e di positivo cambiamento nel mondo circostante. Centrale nella sua espressione artistica è il Mediterraneo, simbolo che unisce, definisce e fa sognare l’anima.

Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19 (prenotazione obbligatoria). Dopo quella partenopea, la mostra “ContemporaneaMente” proseguirà il suo viaggio verso il Museo Maca di Anagni dal 20 gennaio al 20 febbraio 2024. Per ulteriori informazioni, dettagli e prenotazioni, si prega di contattare info@italyasrl.com