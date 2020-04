Contenzioso con la Regione, Anas assolta, ente condannato. La sentenza a oltre 30 anni dai fatti

“Il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento di danni da parte del Consorzio Consafrag per oltre 30 milioni di euro nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania e di Anas Spa, quest’ultima difesa dallo studio Carnelutti di Napoli”. Il contenzioso, precisa la nota diffusa oggi dallo studio legale riguarda “una vicenda concessoria risalente agli eventi del dopo terremoto del 1980”. I giudici della X Sezione Civile “hanno condannato esclusivamente la Regione Campania al pagamento di oltre 16 milioni di euro ed interessi al Consorzio, respingendo le richieste di condanna formulate in via solidale o alternativa anche nei confronti della presidenza del Consiglio e di Anas”.

“Il tribunale – si legge nella nota – ha sentenziato che i danni lamentati dal Consorzio Consafrag fossero imputabili solo all’inerzia e all’inefficienza della Regione Campania assolvendo da qualsiasi responsabilità sia l’Anas sia, indirettamente, la presidenza del Consiglio dei ministri. La Regione Campania è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 60.000 oltre accessori di legge”.

Anas Spa è stata assistita dagli avvocati Maurizio d’Albora e Benedetta Bruno dello studio Carnelutti di Napoli. La Regione Campania è stata rappresentata dall’avvocatura regionale, con l’avvocato Giuseppe Testa. Il Consorzio Consafrag è stato rappresentato in giudizio dagli avvocati Rossella Agostina Di Falco e Domenico Di Falco.