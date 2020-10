Contest Forum Sistema Salute: sfida tra talenti per le malattie rare

Una sfida tra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare e mettere a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono affetti da una malattia rara. E’ il “Rare disease hackathon”, la competizione promossa da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito del Forum sistema salute organizzato da Koncept. L’hackathon e’ stato lanciato giovedi’ primo ottobre da Luca Telese, nel giorno di apertura del Forum, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros, presidente del Forum delle Associazioni toscane Malattie Rare, Ornella Fouillouze, referente sanita’ del Club per le Tecnologie dell’Informazione, Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation Director Takeda. Dopo la due giorni del Forum, che il 2 ottobre ha ospitato un evento divulgativo sulle malattie rare, introdotto da Domenica Taruscio, direttore del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore della Sanita’, la competizione entra adesso nel vivo. La novita’ di questa edizione digitale e’ che le squadre avranno un arco di tempo di un mese per entrare nel mondo delle malattie rare, comprenderne le difficolta’ e appassionarsi ad una delle 7 sfide: l’hackathon si svolgera’ infatti il 4 e 5 novembre 2020. Durante questo periodo i team iscritti riceveranno spunti ed elementi conoscitivi e di riflessione, per poi immergersi nelle singole sfide il 27 ottobre in un webinar preparatorio. Sette gli ambiti di sfida per i partecipanti: anticipare la diagnosi; assistenza piu’ vicina: accesso alla cura; il caregiver: quali bisogni. Competenze e tecnologie a supporto; scuola in epoca Covid-19: dall’aula alla DaD e integrata; le associazioni pazienti: la connessione durante il Covid-19; le malattie rare: conoscere e riconoscere; il paziente esperto: un ruolo sempre piu’ centrale. Le squadre potranno decidere di lavorare in autonomia gia’ a webinar concluso, ciascuna all’interno di una team room attraverso la quale dialogare con esperti e facilitatori. Ai gruppi sara’ richiesta una presentazione della propria proposta: ogni team potra’ descrivere la propria idea affinandola il piu’ possibile, anche dal punto di vista tecnico e di sviluppo, a seconda delle competenze interne. Non sara’ comunque necessario arrivare alla realizzazione di una App o di un prodotto digitale. C’e’ tempo fino al 23 ottobre per iscriversi, la premiazione si terra’ nel pomeriggio del 5 novembre e in palio ci sono 5 mila euro. Info, bando, regolamento, sfide e iscrizioni: https://www.klive.it/hackathon.