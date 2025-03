Contest, Innovation Village Award: in arrivo la call dell’edizione 2025

La VII edizione di Innovation Village Award è alle porte. A breve sarà pubblicata la call 2025 del contest che premia i progetti di innovazione sostenibile in linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Anche quest’anno in palio oltre al primo premio, menzioni speciali su ambiti tematici specifici messi a disposizione da organizzatori e partner e per tutti l’ingresso in un network che favorisce e supporta il trasferimento delle innovazioni.

Innovation Village Award è un contest performativo, nel quale impresa, sport, e creatività si combinano per mettere alla prova le abilità, del singolo e di squadra, nel raccontare il valore di un’idea progetto.

Durante Innovation Village 2025 verranno organizzati 3 Research speed date dedicati alle tematiche tecnologiche della Piattaforma STEP.

Introdotta dalla Commissione europea nel marzo 2024 (Regolamento (UE) 795/2024), con il compito di rafforzare la competitività e la resilienza dell’industria europea nei settori strategici, riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento extra-europee, la Piattaforma è finalizzata a sostenere lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche, affrontando anche la carenza di manodopera e competenze specializzate in una serie di settori chiave (Dalle tecnologie digitali alle biotecnologie).