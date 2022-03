Contest Instagram: tipologie e come si organizza

I social network sono ormai legati a doppio filo alla nostra routine quotidiana. Restiamo in contatto grazie ad essi con amici e parenti più o meno lontani, inoltre usufruiamo di contenuti che sono sia testuali che video e grafici. Le piattaforme ad alto traffico come Instagram sono perfette anche per ospitare speciali contest. Si tratta di veri e propri strumenti di marketing, che aiutano ad aumentare l’engagement degli utenti. Inoltre, sempre grazie ai contest su Instagram, si può fare in modo che i contenuti diffusi non vengano ignorati dall’algoritmo del social. Nel breve periodo grazie a tali strumenti si può incrementare il numero dei follower, fidelizzare quelli già acquisiti e far crescere la brand awareness ovvero la percezione del brand.

Vista la crescente popolarità di questi strumenti di marketing, sempre più realtà si chiedono come creare un contest Instagram. Occorre rispettare la normativa italiana vigente in materia da un punto di vista del regolamento. E’ inoltre importante individuare tra le tante tipologie di contest la più adatta al raggiungimento dei propri obiettivi: vediamo quali sono quelle disponibili.

Like e commenti, tagga un amico, didascalie e quiz

La formula più popolare è quella che richiede all’utente di mettere like e commenti a un post per vincere. Semplice da moderare, è il tipo di contest con la modalità di partecipazione più immediata (specie quando basta il like). Il fatto di lasciare dei commenti legati a una certa immagine aiuterà a far sì che quegli stessi utenti ottengano info utili sul brand, migliorandone la percezione.

Altre volte viene invece richiesto agli utenti di scrivere una didascalia, un modo per mettere in moto (e in mostra) il senso dell’umorismo di ciascuno. La vena creativa ha così campo libero, in più diventa possibile dimostrare la propria fedeltà al marchio. Cosa occorre? Viene scelta una bella foto, insolita o curiosa, da pubblicare sulla pagina. Si chiede contestualmente ai follower di commentare e condividere, lasciando la didascalia che reputino maggiormente adatta.

Ci sono poi i contest con formula ‘tagga un amico’, perfetti per attirare l’attenzione di persone che ancora non conoscono bene il marchio oppure non lo seguono. Cosa viene richiesto agli utenti? Di taggare appunto uno dei propri amici nei commenti al post, in modo tale da entrare in gioco e partecipare all’assegnazione del premio in palio. Chi è stato taggato riceve una notifica, cliccando sulla quale sarà possibile visualizzare il post: grazie a una simile operazione si potrà ampliare il bacino degli utenti e dei follower.

Altre tipologie di contest popolari sono i quiz, che consentono agli utenti di provare la propria abilità rispondendo a domande per dimostrare se e quanto conoscono determinati prodotti e servizi, così come molto diffusi sono anche i contest che si basano sugli User Generated Content da parte degli utenti. Si possono naturalmente sfruttare anche le Stories, lanciando contest della durata di 24 ore, senza dimenticare le cacce al tesoro che vanno a stuzzicare la voglia innata di giocare che è in ciascuno di noi.