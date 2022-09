Contest “Salva la tua lingua locale”: iscrizioni aperte fino al 3 ottobre

3 ottobre per partecipare alla decima edizione 2022 del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Per concorrere al concorso dedicato a dialetti e lingue locali le composizioni dovranno pervenire entro la scadenza secondo le modalità dettagliate nel bando pubblicato sul sito internet del concorso (http://www. salvalatualingualocale.it/) . Sono ben sette le sezioni per le quali è possibile concorrere, a cui si aggiunge il prestigio premio “De Mauro”. Alle tradizionali categorie “Prosa edita ed inedita”, “Poesia edita ed inedita” presenti sin dalla prima edizioni dell’iniziativa, nel corso gli anni si sono aggiunte “Musica” (2017), “Teatro Inedito” (2019) e “Fumetto edito” (2020). C’è tempo sino alper partecipare alla decima edizione 2022 del premio letterario nazionale. Per concorrere alle composizioni dovranno pervenire entro la scadenza secondo le modalità dettagliate nelSono benper le quali è possibile concorrere, a cui si aggiunge il prestigioAlle tradizionali categorie “Prosa edita ed inedita”, “Poesia edita ed inedita” presenti sin dalla prima edizioni dell’iniziativa, nel corso gli anni si sono aggiunte “Musica” (2017), “Teatro Inedito” (2019) e “Fumetto edito” (2020).

Nel 2019 è stato anche istituito il premio intitolato all’illustre linguista Tullio De Mauro e rivolto a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). Il premio è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e rappresenta una delle azioni avviate dall’Unpli per la tutela di quei patrimoni culturali immateriali rappresentati da dialetti e lingue locali, in pieno accordo con le linee guida Unesco presso cui l’Unpli è accreditata dal 2012. Come da tradizione gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie vengono raccolti ogni anno in un’apposita antologia che sarà disponibile anche in formato digitale e scaricabile dal sito internet del premio. “Salva la tua lingua locale” è indetto dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e Ali Lazio (Autonomie Locali Italiane) con il Centro Internazionale “Eugenio Montale” e per la sezione Scuola E.I.P. “Scuola Strumento di Pace”.