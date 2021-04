Contest Ue sui cambiamenti climatici: terza edizione dei Premi mediterranei

Ademe, l’Agenzia francese per la transizione ecologica, in collaborazione con l’Unione per il Mediterraneo e Plan Bleu, ha annunciato il lancio della terza edizione dei Premi mediterranei per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Questa terza edizione è un’opportunità per aumentare la consapevolezza della necessità di agire insieme per creare soluzioni stimolanti e innovative in modo che la regione del Mediterraneo sia in grado di affrontare meglio l’impatto dei cambiamenti climatici e di eventi meteorologici estremi.

Le categorie dei premi sono tre: Resilient facilities and infrastructures, Preservation of ecosystems and nature-based solutions, Designing, implementing and monitoring public policies

Possono partecipare enti locali e nazionali, università pubbliche e ONG e imprese o altri enti privati in partenariato con enti pubblici locali. I candidati devono avere sede nei paesi dell’intera regione mediterranea.

Il concorso terminerà il 15 aprile 2021 e la cerimonia di premiazione si svolgerà a giugno 2021, durante la Conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (ECCA) a Bruxelles.