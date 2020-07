Conti correnti: ecco come trovare i migliori online

Al giorno d’oggi l’apertura di un conto corrente bancario porta con sé un numero tale di vantaggi e benefici davvero difficili da ignorare, a partire dalla possibilità di effettuare pagamenti tramite bonifico, ma anche girare somme di denaro direttamente su altri conti intestati. E, ancora, è possibile accreditare il proprio stipendio o la propria pensione riducendo tempi tecnici e costi, così come è possibile osservare la propria situazione finanziaria in tempo reale. Ecco spiegato perché siano sempre di più le persone e le categorie professionali che optano per l’apertura di un conto corrente.

Tutti i vantaggi di un conto corrente online

Un altro aspetto da considerare riguarda gli ulteriori vantaggi garantiti da un conto corrente online: si parla di una particolare tipologia di conto corrente che può essere aperta e gestita senza bisogno di recarsi presso una sede fisica. Grazie allo sviluppo della tecnologia e delle connessioni internet, ci si trova dunque nella condizione di poter effettuare la maggioranza delle operazioni tramite uno smartphone, un tablet o un computer, andando per altro a risparmiare notevolmente sui costi ordinari e straordinari.

Sono infatti tantissimi gli operatori che hanno deciso di puntare sui conti correnti online, andando a presentare offerte davvero molto interessanti. Chescelta.it ha individuato i più convenienti, andando ad effettuare un vero e proprio confronto tra le singole offerte, i servizi disponibili ed i vari costi di gestione. Da questo punto di vista vale la pena di anticipare sin da subito che molte delle proposte analizzate prevedono il canone zero: è il caso del conto N26, ma anche del conto Widiba e del conto Hype (start). In alternativa esistono anche soluzioni come quella di Crédit Agricole, che prevede un canone di partenza, che però può essere azzerato.

La proposta di N26

Proprio il conto corrente N26 risulta tra i più apprezzati da moltissimi utenti, grazie ad una formula base che non prevede costi di attivazione e che al tempo stesso garantisce un importo di ricarica senza limiti. Il conto base N26 mette a disposizione del cliente una carta prepagata, che però fa riferimento al circuito Mastercard ed è dotata di un IBAN: questo vuol dire che sarà comunque possibile accreditare sulla carta il proprio stipendio o la propria pensione. La carta N26, come già anticipato in precedenza, non ha limiti di ricarica ed ha limiti di spesa e prelievo piuttosto elevati: il cliente non può infatti superare la soglia di 5.000 euro di spesa e di 2.500 euro di prelievo giornalieri.

Senza canone e senza costo di emissione

Uno dei fiori all’occhiello della carta prepagata N26 sono senza ombra di dubbio i costi più che ridotti: la carta infatti si presenta con canone annuo gratuito, costi di emissione gratuiti e addirittura con la possibilità di ricaricare gratuitamente tramite bonifico SEPA. A ciò si aggiunga la totale assenza di commissioni di prelievo per quello che riguarda il territorio italiano e, più in generale, commissioni ulteriori decisamente economiche: si parla infatti dell’1,7%, sia nel caso in cui si prelevino valute diverse dall’euro dentro l’Europa, sia nel caso in cui si prelevi una qualsiasi valuta fuori dall’Europa. A proposito di prelievi, vale infine la pena di ricordare un’ulteriore novità introdotta dal gruppo N26 di nome Cash 26: un servizio che permette sia di prelevare che di depositare il proprio contante all’interno di ulteriori punti abilitati, facilmente consultabili sia tramite il sito che tramite l’app N26.