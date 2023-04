Nel 2022 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato pari all’8 per cento del Pil, in diminuzione di circa 9,3 miliardi rispetto all’anno predente. Il saldo primario è risultato negativo, pari al -3,6 per cento del Pil, con un miglioramento di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2021. Lo rende noto l’Istat.

