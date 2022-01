Conti pubblici: Mef, in 2021 fabbisogno sceso a 106 mld (-53 su 2020)**

Roma, 3 gen. -(Adnkronos) – Con un fabbisogno del settore statale che a dicembre è stimato in 3 miliardi di euro – in calo di circa 500 milioni sullo stesso periodo del 2020 – il totale dell’anno che si è appena concluso vede un fabbisogno pari a circa 106 miliardi, in miglioramento di circa 52,9 miliardi sui 158,9 miliardi del 2020. Lo comunica il Mef osservando come il dato di preconsuntivo risulta inferiore rispetto alle stime contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il 2021.